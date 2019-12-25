В Петербурге обновили почти весь автобусный и троллейбусный парк

Более 350 умных трамваев вышли на маршруты Петербурга

В Санкт-Петербурге более 50 тысяч специалистов обеспечивают ежедневную работу пассажирского транспорта. Губернатор Александр Беглов поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником. Его обращение опубликовала пресс-служба Смольного.

По словам главы города, развитие общественного транспорта входит в число десяти приоритетов Петербурга. Метрополитен насчитывает 75 станций, а строительство новых участков ведётся одновременно с использованием шести проходческих щитов. На линии выходят современные поезда "Балтиец", также тестируется автоматический режим управления составами.

В городе почти полностью обновили автобусный и троллейбусный парки. Петербург продолжает переход на экологичный транспорт: сейчас эксплуатируются около 3 тысяч автобусов на газомоторном топливе и более 140 электробусов. Кроме того, на маршрутах работают свыше 350 трамваев с системами активной безопасности на базе отечественного искусственного интеллекта.

Беглов подчеркнул, что за технологическими изменениями и крупными инфраструктурными проектами стоит труд специалистов транспортной отрасли. По его словам, ответственность и профессионализм работников помогают городу развивать пассажирские перевозки и повышать качество обслуживания.

Ранее мы сообщили о том, что троллейбусы и автобусы вернулись на улицу Якубовича после пожара.

Фото: Piter.TV