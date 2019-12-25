В "Додо Пицце" объяснили, почему возврат денег за пиццу занял 3 дня

Жалоба на таракана в пицце обернулась проверкой заведения в Петербурге.

"Додо Пицца" провела проверку в одном из заведений Санкт-Петербурга после жалобы посетительницы, которая сообщила об обнаружении таракана в пицце. Насекомых в пиццерии не нашли, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее Telegram-канал "Shot Проверка" сообщил, что девушка заказала пиццу и обнаружила в ней насекомое уже дома. По информации канала, деньги ей вернули только через 3 дня, а объяснений от заведения она не получила.

В компании заявили, что проверку организовали сразу после обращения клиентки. Там также сообщили, что пиццерия регулярно проходит профессиональную дезинсекцию. Последняя обработка состоялась 4 октября.

По данным пресс-службы, обращение поступило 16 октября. В тот же день клиентке предложили компенсацию, однако она выбрала возврат средств. Деньги перечислили 19 октября.

В "Додо Пицце" признали, что возврат занял слишком много времени, а посетительница не получила своевременных разъяснений. В компании назвали это своей недоработкой и сообщили, что разбираются в ситуации. Кроме того, представители сети заявили, что вместе с командой пиццерии анализируют отзывы, касающиеся чистоты заведения и скорости обслуживания.

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Фото: Piter.TV