СКА сыграет с московским ЦСКА на турнире в честь 80-летия хоккея

Петербург примет армейское дерби между СКА и московским ЦСКА.

Петербургский хоккейный клуб СКА сегодня вечером встретится с московским ЦСКА в рамках турнира "Кубок Первых". Соревнования приурочены к 80-летию отечественного хоккея. О предстоящем матче сообщили в официальном канале СКА в мессенджере "Макс".

Болельщики смогут поддержать петербургскую команду на трибунах. Билеты на игру доступны на сайте клуба. Для тех, кто не сможет посетить матч лично, организуют трансляцию на платформах KHL.ru и "Кинопоиск".

В СКА призвали поклонников команды прийти на игру и поддержать армейцев.

Ранее мы сообщили о проигрыше СКА.

Фото: pxhere.