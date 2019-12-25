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СКА сыграет с московским ЦСКА на турнире в честь 80-летия хоккея
Сегодня, 12:29
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СКА сыграет с московским ЦСКА на турнире в честь 80-летия хоккея

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Петербург примет армейское дерби между СКА и московским ЦСКА.

Петербургский хоккейный клуб СКА сегодня вечером встретится с московским ЦСКА в рамках турнира "Кубок Первых". Соревнования приурочены к 80-летию отечественного хоккея. О предстоящем матче сообщили в официальном канале СКА в мессенджере "Макс".

Болельщики смогут поддержать петербургскую команду на трибунах. Билеты на игру доступны на сайте клуба. Для тех, кто не сможет посетить матч лично, организуют трансляцию на платформах KHL.ru и "Кинопоиск".

В СКА призвали поклонников команды прийти на игру и поддержать армейцев.

Ранее мы сообщили о проигрыше СКА

Фото: pxhere.

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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