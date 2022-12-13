Минобороны: США проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией на украинских военных

За время СВО удалось получить документы, в которых сообщалось о результатах американских военно-биологических программ.

США проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией на украинских военных. Об этом сообщил на брифинге начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.

По его словам, за время спецоперации удалось получить более 20 тысяч документов, в которых сообщалось о результатах американских военно-биологических программ. Кириллов отметил, что данные материалы подтверждают нацеленность Пентагона на создание компонентов биологического оружия. Это оружие собирались испытать на населении Украины и других соседних с Россией государств.

Также Кириллов добавил, что в качестве целевых групп выступали не только осужденные или наркоманы, но и бойцы ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что США меняют организацию военно-биологической деятельности.

Видео: Минобороны России