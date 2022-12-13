Минобороны: США меняют организацию военно-биологической деятельности

Сообщается, что под давлением мирового сообщества Вашингтон перекладывал функции заказчика на сугубо гражданские ведомства.

США меняют организацию военно-биологической деятельности. Об этом сообщил на брифинге начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.

По его словам, под давлением мирового сообщества Вашингтон перекладывал функции заказчика на сугубо гражданские ведомства. К ним Кириллов отнес министерство здравоохранения, министерство энергетики и агентство по международному развитию. Он подчеркнул, что это позволит США избежать критики на международных площадках.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили два украинских беспилотника.

Видео: Минобороны России