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Минобороны: США меняют организацию военно-биологической деятельности

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Сообщается, что под давлением мирового сообщества Вашингтон перекладывал функции заказчика на сугубо гражданские ведомства.

США меняют организацию военно-биологической деятельности. Об этом сообщил на брифинге начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.

По его словам, под давлением мирового сообщества Вашингтон перекладывал функции заказчика на сугубо гражданские ведомства. К ним Кириллов отнес министерство здравоохранения, министерство энергетики и агентство по международному развитию. Он подчеркнул, что это позволит США избежать критики на международных площадках.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили два украинских беспилотника.

Видео: Минобороны России

Теги: военно-биологические проекты, игорь кириллов, минобороны россии, рхбз, сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

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