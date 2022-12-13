Минобороны РФ: российские ПВО сбили два украинских беспилотника

Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Коломыйчиха и Кременная (ЛНР). Также российские ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган" в районах Константиновки, Никольского, Благовещенки (ДНР) и Трудолюбимовки (Запорожская область).
Ранее в Минобороны сообщили, что на Херсонском направлении российские войска уничтожили склад с боеприпасами.
Видео: Минобороны России
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