Минобороны РФ: российские ПВО сбили два украинских беспилотника

Также российские ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган".

Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Коломыйчиха и Кременная (ЛНР). Также российские ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган" в районах Константиновки, Никольского, Благовещенки (ДНР) и Трудолюбимовки (Запорожская область).

Ранее в Минобороны сообщили, что на Херсонском направлении российские войска уничтожили склад с боеприпасами.

Видео: Минобороны России