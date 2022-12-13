Минобороны РФ: на Херсонском направлении российские войска уничтожили склад с боеприпасами

Кроме того, на данном направлении уничтожили одну самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

На Херсонском направлении российские войска уничтожили склад с боеприпасами. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Кроме того, на данном направлении уничтожили одну самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Конашенков добавил, что опертивно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражения артиллерийским подразделениям украинских войск на огневых позициях, живой силе и военной технике в 138-ми районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска заняли новые рубежи в районе Угледара.

Видео: Минобороны России