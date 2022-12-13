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Минобороны РФ: российские войска заняли новые рубежи в районе Угледара

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Общие потери украинских войск составили до 25-ти военнослужащих

Вооруженные силы России заняли новые рубежи в районе Угледара (ДНР). Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" продолжают успешные наступательные действия. Они также нанесли огневое поражение подразделениям танковой бригады украинских войск в районе Угледара. Общие потери украинских войск составили до 25-ти военнослужащих.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей танков Т-72.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, игорь конашенков, минобороны россии, угледар
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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