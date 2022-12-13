Минобороны РФ: российские войска заняли новые рубежи в районе Угледара

Общие потери украинских войск составили до 25-ти военнослужащих

Вооруженные силы России заняли новые рубежи в районе Угледара (ДНР). Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" продолжают успешные наступательные действия. Они также нанесли огневое поражение подразделениям танковой бригады украинских войск в районе Угледара. Общие потери украинских войск составили до 25-ти военнослужащих.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей танков Т-72.

Видео: Минобороны России