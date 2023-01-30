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Минобороны показало кадры боевой работы экипажей танков Т-72

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Танкисты успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей танков Т-72 в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах танкисты наносят огневые удары по бронетехнике украинских войск. Они успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости.

Также в военном ведомстве отметили, что с закрытых огневых позиций основными целями являются наблюдательные пункты, склады боеприпасов и скопление живой силы противника.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы истребителей Су-35С.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, т-72, танкисты
Категории: Лента новостей, Новости России,

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