Минобороны показало кадры боевой работы экипажей танков Т-72

Танкисты успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей танков Т-72 в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах танкисты наносят огневые удары по бронетехнике украинских войск. Они успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости.

Также в военном ведомстве отметили, что с закрытых огневых позиций основными целями являются наблюдательные пункты, склады боеприпасов и скопление живой силы противника.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы истребителей Су-35С.

Видео: Минобороны России