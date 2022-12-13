Минобороны показало кадры боевой работы истребителей Су-35С

Экипажи используют управляемые высокоточные ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Минобороны показало видео боевой работы истребителей Су-35С в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи уничтожают воздушные цели украинских войск, применяя широкий спектр авиационных средств поражения. Летчики используют управляемые высокоточные ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

В военном ведомстве отметили, что боевые вылеты осуществляются в светлое и темное время суток при любых погодных условиях, а перед каждым вылетом Су-35С проходят комплексную подготовку.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили четыре украинских беспилотника.

Видео: Минобороны России