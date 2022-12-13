Минобороны РФ: российские ПВО сбили четыре украинских беспилотника

Также российские ПВО перехватили 16 снарядов РСЗО HIMARS, "Ольха" и "Ураган".

Российские средства ПВО за сутки сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Яковлевка (ДНР), Житловка, Червоная Дибровка (ЛНР). Также российские ПВО перехватили 16 снарядов РСЗО HIMARS, "Ольха" и "Ураган" в районах населенных пунктов Марьинка, Горловка, Златоустовка, Иловайск (ДНР) и Чаплинка (Херсонская область).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные пресекли действия четырех ДРГ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России