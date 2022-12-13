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Минобороны РФ: российские военные пресекли действия четырех ДРГ на Купянском направлении

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За сутки на данном направлении уничтожили до 50-ти украинских военнослужащих.

Вооруженные силы России пресекли действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Действия четырех ДРГ были пресечены в районах населенных пунктов Лиман Первый, Ольшана и Крахмальное. За сутки на данном направлении уничтожили до 50-ти украинских военнослужащих, бронетранспортер и самоходную гаубицу "Акация".

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России
 

Теги: вооруженные силы россии, игорь конашенков, купянское направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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