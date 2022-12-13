Минобороны РФ: российские военные пресекли действия четырех ДРГ на Купянском направлении

За сутки на данном направлении уничтожили до 50-ти украинских военнослужащих.

Вооруженные силы России пресекли действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Действия четырех ДРГ были пресечены в районах населенных пунктов Лиман Первый, Ольшана и Крахмальное. За сутки на данном направлении уничтожили до 50-ти украинских военнослужащих, бронетранспортер и самоходную гаубицу "Акация".

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России

