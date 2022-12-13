Минобороны РФ: российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении

Вооруженные силы России заняли новые рубежи на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
В ходе продолжения наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Курахово и Антоновка (ДНР). Также в районе Краматорска (ДНР) был уничтожен склад боеприпасов аэромобильной бригады ВСУ.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы зенитно-артиллерийской установки ЗУ-23.
Видео: Минобороны России
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