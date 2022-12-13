Минобороны РФ: российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении

Также был уничтожен склад боеприпасов аэромобильной бригады ВСУ.

Вооруженные силы России заняли новые рубежи на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В ходе продолжения наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Курахово и Антоновка (ДНР). Также в районе Краматорска (ДНР) был уничтожен склад боеприпасов аэромобильной бригады ВСУ.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы зенитно-артиллерийской установки ЗУ-23.

Видео: Минобороны России