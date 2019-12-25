Петербуржцы смогут задать вопросы вице-губернатору Пиотровскому 29 октября

В четверг, 29 октября, в 19:00 состоится прямая линия с вице-губернатором Санкт-Петербурга Борисом Пиотровским. Об этом 25 октября сообщил губернатор Александр Беглов в социальных сетях.
Задать вопросы чиновнику можно на его странице во "ВКонтакте" или по телефону 246-79-49. Трансляцию покажут на телеканале "Санкт-Петербург", а также в группе городского правительства в социальных сетях.
Пиотровский курирует комитеты по культуре, развитию туризма, печати и взаимодействию со СМИ, а также по физической культуре и спорту. В его ведении находятся управление внутренней политики и отдел по связям с религиозными объединениями.
Предыдущая прямая линия с участием вице-губернатора прошла 21 мая. Тогда Пиотровский, в частности, рассказал о поиске нового помещения для скалодрома "Северная стена", располагавшегося на улице Фучика.
В октябре с жителями Петербурга также общался в прямом эфире вице-губернатор Евгений Разумишкин, отвечающий за вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
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Фото: pxhere.com
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