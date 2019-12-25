В петербургском ТРК "Родео Драйв" на проспекте Культуры прошла эвакуация

Причина эвакуации посетителей из "Родео Драйв" в Петербурге пока неизвестна.

В Санкт-Петербурге днём в воскресенье, 25 октября, эвакуировали посетителей и персонал торгово-развлекательного комплекса "Родео Драйв" на проспекте Культуры. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на очевидцев.

Причина эвакуации пока не известна. Официальных комментариев от экстренных служб на момент публикации не поступало.

Площадь комплекса составляет 47,5 тыс. кв. м. На его территории работают магазины, аквапарк и кинотеатр.

Ранее, 23 октября, из-за повреждения кабеля во время строительных работ электроснабжение отключили в торговом центре "Галерея" на Лиговском проспекте. Комплекс временно закрылся, а подачу электричества восстановили утром 24 октября.

Ранее на Piter.TV: мужчина напал с ножом на сожительницу в квартире на проспекте Тореза. За медицинской помощью потерпевшая не обращалась.

Фото: Piter.TV