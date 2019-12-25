"Водоканал" потратит почти 38 млн рублей на проект снегоплавильного пункта

На улице Руставели в Петербурге спроектируют новый снегоплавильный пункт.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" объявил конкурс на разработку проекта стационарного снегоплавильного пункта на улице Руставели. В рамках контракта исполнителю также предстоит подготовить документацию для реконструкции канализационной насосной станции и тоннельного коллектора. Начальная стоимость работ составляет почти 38 млн рублей. Информация размещена на портале "Контур.Закупки".

Снегоплавильный пункт планируют разместить по адресу: улица Руставели, дом 31, корпус 4, литера А. Приём заявок от потенциальных подрядчиков продлится до 10 ноября. Подвести итоги конкурса намерены 13 ноября.

При выборе исполнителя 60% оценки будет зависеть от предложенной цены контракта, ещё 40% составят квалификация и опыт участника. Одним из обязательных требований станет успешный опыт проектирования аналогичных инженерных объектов.

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Фото: Piter.TV