Его этапировали из московского СИЗО-5 "Водник" в исправительную колонию в Белгородской области.

Актёра Михаила Ефремова отправили обратно в Белгородскую область из Москвы, куда он прибыл для участия в судебных разбирательствах. Об этом сообщает телеканал "360".

Ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников рассказал, что Михаила Ефремова этапировали из московского СИЗО-5 "Водник" в исправительную колонию в Белгородской области.

Ранее в отношении бывшего адвоката Ефремова возбудили дисциплинарное дело.

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