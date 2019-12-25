Актёра Михаила Ефремова отправили обратно в Белгородскую область из Москвы, куда он прибыл для участия в судебных разбирательствах. Об этом сообщает телеканал "360".
Ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников рассказал, что Михаила Ефремова этапировали из московского СИЗО-5 "Водник" в исправительную колонию в Белгородской области.
Ранее в отношении бывшего адвоката Ефремова возбудили дисциплинарное дело.
Фото: pixabay.com
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