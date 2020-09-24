В отношении бывшего адвоката Ефремова возбудили дисциплинарное дело

Дело рассмотрят квалификационной комиссией адвокатской палаты Петербурга.

В следующий четверг, 25 февраля, в Петербурге рассмотрят дисциплинарное производство, возбужденное в отношении адвоката Андрея Алешкина. Специалист защищал осужденного Михаила Ефремова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на личный источник.

Отметим, что Алешкин был третьим адвокатом, который участвовал в деле Ефремова и в отношении которого возбудили дисциплинарное дело. Александр Добровинский и Эльман Пашаев уже лишились адвокатского статуса. Актер подал две жалобы в Главное управление Минюста по Петербургу и адвокатскую палату: осужденный считает, что Алешкин нарушил договоренности о "тишине в СМИ" и пропиарился на деле, а также нанес вред репутации Ефремова и действовал против его интересов.

С обвинениями юрист не согласен и отметил, что все комментарии журналистам были согласованы с Ефремовым.

Ранее мы писали, что Верховный суд внес в Госдуму проект о введении понятия "уголовный проступок".

Фото: Piter.TV