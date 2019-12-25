При этом за данные преступления нынешний УК не предполагает наказания в виде лишения свободы.

Верховный суд внес в Госдуму проект о введении понятия "уголовный проступок". Документ опубликован на сайте нижней палате парламента.

Отмечается, что под новую категорию планируется перевести 112 составов преступлений. Из них 53 состава преступлений в сфере экономики, ответственность за которые предусмотрена статьями раздела VIII УК РФ.

В пояснительной записке указывается, что проект — часть направления по гуманизации уголовного законодательства.

Если обратиться к статистике осуждённых за 2019 год, то можно сделать вывод, что под категорию уголовного проступка попали бы деяния 68 044 лиц.

Уголовным проступком признается совершенное лицом впервые преступление небольшой тяжести. цитата из законопроекта

При этом за данные преступления нынешний УК не предполагает наказания в виде лишения свободы.

Ранее в Казани прошёл согласованный митинг против репрессий.

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