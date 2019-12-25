Против адвоката Сафронова прекратят дисциплинарное производство

Советника Роскосмоса Ивана Сафронова обвиняют в госизмене.

В четверг, 23 сентября, стало известно, что квалификационная комиссия адвокатской палаты Петербурга прекратила дисциплинарное производство в отношении одного Ивана Павлова.

Павлов выступал одним из адвокатов советника Роскосмоса Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене. Об этом сообщил ТАСС.

Члены комиссии пришли к выводу, что повода для возбуждения дисциплинарного производства нет.

В то же время Министерство юстиции России требовало привлечь шестерых адвокатов советника к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики.

Ранее мы писали, что в Челябинске на 18-летнего студента возбудили уголовное дело за приготовление к убийству.

Фото: Piter.TV