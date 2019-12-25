В Челябинске на 18-летнего студента возбудили уголовное дело за приготовление к убийству

Накануне Куценко госпитализировали в психоневрологическую больницу.

В Челябинске на 18-летнего студента Дениса Куценко возбудили уголовное дело за приготовление к убийству. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Уголовное дело возбуждено по статье "Приготовление к убийству двух и более лиц". В постановлении сказано, что Куценко "имел умысел на убийство двух и более лиц на территории Ленинского района Челябинска", так как 20 сентября молодой человек опубликовал на своей странице во социальной сети пост следующего содержания: "23.09.2020 — Массовое убийство! Андрей Чикатило шлет вам большой привет".

Также следователь отметил, что Куценко накануне купил четыре столовых ножа и "тем самым совершил умышленные действия, направленные на приготовление к совершению убийства". Предотвратить его, сказано в материалах дела, удалось благодаря тому, что сведения о преступлении попали к правоохранителям.

Сам Куценко настаивает, что его сообщение было пранком, а ножи он купил для кулинарных целей, так как учится на повара.

После этого он отказался давать показания, сославшись на 51 статью Конституции. Андрей Лепехин, адвокат "Агоры"

Отметим, что накануне Куценко госпитализировали в психоневрологическую больницу. По словам медиков, он пробудет около трёх недель. На госпитализацию он согласился под угрозой задержания и последующего ареста.

Ранее мы уже писали, что в Челябинске задержали 18-летнего студента за пранк о суцициде.

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