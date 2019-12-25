Полицейские изъяли его телефон.

В Челябинске задержали 18-летнего студента за пранк о суцициде Дениса Куценко. Об этом в своём телеграм-канале сообщает глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков со ссылкой на крёстную мать подростка Елену Хакимову.

Она рассказала, что Денис в переписке во "ВКонтакте" сообщил одногруппникам, что хочет совершить суицид, и при этом пострадают другие. После этого приятели Куценко продемонстрировали аудиозапись из личной переписки преподавателям. Руководство колледжа обратилось в психиатрический стационар, сотрудники которого отказались приезжать и предложили вызвать полицию. Полицейские приехали в колледж, туда же подъехала и Елена Хакимова. Дениса привели в наручниках.

Сам Куценко назвал разговоры о суициде и вреде других пострадавших — это пранк. Полицейские изъяли его телефон. В квартире подростка начался обыск.

Отмечается, что Денис Куценко — социальный сирота. В свидетельстве о рождении в графе "отец" стоит прочерк, маму признали безвестно отсутствующей еще в 2005 году. 15 лет Денис проживал с опекуном и крестной матерью Еленой Хакимовой.

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