Юрий Стоянов раскритиковал раскрывшую зарплаты актеров звезду "Ворониных"

Актер назвал "некрасивым" обсуждение гонораров коллег.

Российский актер Юрий Стоянов осудил звезду сериала "Воронины" Екатерину Волкову, раскрывшую заработки артистов театра и кино. В интервью iReactor актер назвал "некрасивым" обсуждение гонораров коллег.

Стоянов не согласился с предложенным Екатериной Волковой разделением актеров на четыре категории: начинающих, узнаваемых, звезд и мега-звезд. Он считает, что есть актеры хорошие, плохие, востребованные и невостребованные.

По словам актера, гонорары звезд могут казаться незаслуженными, но имя одного человека может собрать кинотеатр, а другого станет причиной провала картины в прокате.

А что новичок должен получать столько же, сколько Александр Петров, который формирует зрительскую аудиторию? <…> Слава Богу, уравниловка закончилась. Юрий Стоянов, актёр

Ранее Юрий Стоянов рассказал, что в октябре сделал прививку от коронавируса.

Фото: ВКонтакте / МХТ им.А.П.Чехова. Официальная группа