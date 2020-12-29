Юрий Стоянов рассказал, что в октябре сделал прививку от коронавируса

Он отметил, что у него не было никаких побочных симптомов.

Народный артист России Юрий Стоянов одним из первых сделал вакцину "Спутник V" от коронавируса. О том, как он чувствовал себя после укола, и о том, надо ли делать прививку вообще, артист рассказал "Петербургскому дневнику".

Юрий Стоянов рассказал, что он сделал прививку, потому что работает с очень большим количеством людей. А все эти люди могут ездить в метро, общаться с другими людьми и не известно, кто и кого может заразить.

Поэтому на кого надо надеяться? На сознательность окружающих? Это абсолютно бессмысленно. Значит, каждый, может надеяться только на себя. Юрий Стоянов, актёр

Прививку актёр получил еще в октябре и отметил, что чувствовал себя после нее "просто идеально". Среди его знакомых, близких и родных вакцину сделали уже более 20 человек.

И только у одной совсем молодой и крепкой женщины была два дня температура 37 с небольшим. Видимо, молодой организм дал такой ответ. Юрий Стоянов, артист

Актер призвал всех пойти на вакцинацию, потому что на данный момент нет никакой альтернативы "для человечества". А после прививки появляется "не самоуверенность и расхлябанность, надежда и уверенность".

Второй этап вакцинации от коронавируса прошли почти 1,5 тысячи петербургских учителей.

Фото: ВК/ МХТ им.А.П.Чехова. Официальная группа