Второй этап вакцинации от коронавируса прошли почти 1,5 тысячи учителей

Всего около 3 тысяч педагогических работников уже поучаствовали в вакцинации.

На сегодняшний день почти 1,5 тысячи учителей прошли второй этап вакцинации. А значит, защита от вируса у них практически сформирована. Всего около 3 тысяч педагогических работников уже поучаствовали в вакцинации. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщила вице-губернатор Ирина Потехина.

По словам Потехиной, на очереди еще более пяти тысяч школьных учителей. В Петербурге также уже начали формироваться заявки от сотрудников колледжей, детских садов, учреждений дополнительного образования.

Хочу напомнить всем, кто проходит вакцинацию: нужно быть очень осторожным в этот период - особенно между первым и вторым этапом прививки, пока антитела ещё не сформированы. Ирина Потехина, вице-губернатор

На данный момент в Петербурге функционируют 70 прививочных пунктов, планируется открыть еще 50.

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Фото: Piter.TV