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Школьникам прогнозируют непростой февраль из-за коронавируса
Сегодня, 21:25
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smirenny

Школьникам прогнозируют непростой февраль из-за коронавируса

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На данный момент дистанционно обучаются 22 класса.

В четверг, 14 января, в Смольном сообщили, что петербургских школьников может ждать непростой февраль из-за коронавируса и ОРВИ. 

Вице-губернатор Ирина Потехина отметила, что сейчас на "удаленке" учатся всего 22 класса, где несколько детей или педагогов подхватили инфекцию. Болеют дома 977 школьников, а учителей – 762, что в разы меньше, чем в пик пандемии. Однако чиновники полагают, что ситуация может ухудшиться. 

Именно в феврале, как показывают многолетние наблюдения, на карантин уходит максимальное количество классов

пояснила Потехина. 

Потехина добавила, что сейчас школы Петербурга работают в обычном очном режиме, также применяется смешанный формат обучения.

Ранее мы писали, что смешанный формат обучения школьников в Петербурге будет действовать как минимум до конца учебного года.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, школы петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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