Школьникам прогнозируют непростой февраль из-за коронавируса

На данный момент дистанционно обучаются 22 класса.

В четверг, 14 января, в Смольном сообщили, что петербургских школьников может ждать непростой февраль из-за коронавируса и ОРВИ.

Вице-губернатор Ирина Потехина отметила, что сейчас на "удаленке" учатся всего 22 класса, где несколько детей или педагогов подхватили инфекцию. Болеют дома 977 школьников, а учителей – 762, что в разы меньше, чем в пик пандемии. Однако чиновники полагают, что ситуация может ухудшиться.

Именно в феврале, как показывают многолетние наблюдения, на карантин уходит максимальное количество классов пояснила Потехина.

Потехина добавила, что сейчас школы Петербурга работают в обычном очном режиме, также применяется смешанный формат обучения.

Ранее мы писали, что смешанный формат обучения школьников в Петербурге будет действовать как минимум до конца учебного года.

Фото: Piter.TV