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Смешанный формат обучения школьников Петербурга сохранится как минимум до конца учебного года
Сегодня, 16:03
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nadezhda_sib

Смешанный формат обучения школьников Петербурга сохранится как минимум до конца учебного года

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Представитель Смольного признает, что такой формат не совершенен, но над этим работают.

Смешанный формат обучения петербургских школьников будет действовать как минимум до конца этого учебного года. По словам вице-губернатора Ирины Потехиной, он оказался востребованным. Об этом она написала на своей странице в "ВКонтакте".

Ограничительные меры позволяют избежать перехода на "дистанционку". Особое внимание сейчас уделяется тому, чтобы дети не мерзли на улице, несмотря на то, что уроки у классов начинаются в разное время. Впереди, по словам Потехиной, самый эпидемически сложный месяц, в котором нужно быть особенно осторожными.

Впереди - непростой февраль, когда по ежегодной статистике школьники больше всего болеют гриппом и ОРВИ. Именно в это время, как показывают многолетние наблюдения, на карантин уходит максимальное количество классов.

Ирина Потехина, вице-губернатор Петербурга.

Кружки и секции откроют тогда, когда это позволит сделать эпидемиологическая ситуация. За ситуацией с заболеваемостью детей и взрослых ведется ежедневный мониторинг. 

По данным комитета по образованию Петербурга, сейчас в школе отсутствуют по болезни 977 учеников. "Смешанный" формат обучения избрали 7725 человек. 

Фото: сайт администрации Петербурга

Теги: дистанционное обучение, смешанное обучение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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