Смешанный формат обучения школьников Петербурга сохранится как минимум до конца учебного года

Представитель Смольного признает, что такой формат не совершенен, но над этим работают.

Смешанный формат обучения петербургских школьников будет действовать как минимум до конца этого учебного года. По словам вице-губернатора Ирины Потехиной, он оказался востребованным. Об этом она написала на своей странице в "ВКонтакте".

Ограничительные меры позволяют избежать перехода на "дистанционку". Особое внимание сейчас уделяется тому, чтобы дети не мерзли на улице, несмотря на то, что уроки у классов начинаются в разное время. Впереди, по словам Потехиной, самый эпидемически сложный месяц, в котором нужно быть особенно осторожными.

Впереди - непростой февраль, когда по ежегодной статистике школьники больше всего болеют гриппом и ОРВИ. Именно в это время, как показывают многолетние наблюдения, на карантин уходит максимальное количество классов. Ирина Потехина, вице-губернатор Петербурга.

Кружки и секции откроют тогда, когда это позволит сделать эпидемиологическая ситуация. За ситуацией с заболеваемостью детей и взрослых ведется ежедневный мониторинг.



По данным комитета по образованию Петербурга, сейчас в школе отсутствуют по болезни 977 учеников. "Смешанный" формат обучения избрали 7725 человек.

Фото: сайт администрации Петербурга