Смешанный формат обучения школьников Петербурга сохранится как минимум до конца учебного года

Смешанный формат обучения петербургских школьников будет действовать как минимум до конца этого учебного года. По словам вице-губернатора Ирины Потехиной, он оказался востребованным. Об этом она написала на своей странице в "ВКонтакте".
Ограничительные меры позволяют избежать перехода на "дистанционку". Особое внимание сейчас уделяется тому, чтобы дети не мерзли на улице, несмотря на то, что уроки у классов начинаются в разное время. Впереди, по словам Потехиной, самый эпидемически сложный месяц, в котором нужно быть особенно осторожными.
Впереди - непростой февраль, когда по ежегодной статистике школьники больше всего болеют гриппом и ОРВИ. Именно в это время, как показывают многолетние наблюдения, на карантин уходит максимальное количество классов.
Ирина Потехина, вице-губернатор Петербурга.
Кружки и секции откроют тогда, когда это позволит сделать эпидемиологическая ситуация. За ситуацией с заболеваемостью детей и взрослых ведется ежедневный мониторинг.
По данным комитета по образованию Петербурга, сейчас в школе отсутствуют по болезни 977 учеников. "Смешанный" формат обучения избрали 7725 человек.
Фото: сайт администрации Петербурга
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