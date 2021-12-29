Ирина Потехина оценила эффект от внепланового перевода на дистанционное обучение

Сейчас дистанционно учатся всего 30 классов.

Краткосрочный дистант оказался эффективной мерой для прерывания заражений у детей. Об этом заявила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина в новом посте в "ВКонтакте".

Напомним, учащиеся 7-11 классов были переведены на дистанционное обучение с 2 по 13 февраля. Если после каникул на удаленке находились всего два класса, то после первой учебной недели заболеваемость резко пошла вверх. К концу января дома из-за карантина обучались более 20% классов — 4145.

Город был вынужден принять болезненное, но необходимое решение: отправить на дистант 7-11 классы. Это позволило разобщить не только старших детей, но и "освободить" школы для тех, кто остался учиться очно. Результаты этого решения, с учётом "быстродействия" омикрона, стали видны уже через несколько дней. В связи с заметным улучшением ситуации продлевать дистанционное обучение оперштаб не стал. Ирина Потехина.

14 февраля количество классов на дистанционке составляло 75 классов, сейчас — уже 30. Снижение заболеваемости отмечается и среди педагогов. Сейчас болеют около 900 учителей, а на пике было почти 5 тыс.



Фото: ВКонтакте / Ирина Потехина