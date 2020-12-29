В Петербурге болеют всего 0,2% школьников

На 14 января по болезни в школах отсутствуют 977 детей. Это более чем на 1500 детей меньше, чем в понедельник 11 января. Об этом Piter.TV узнал от пресс-службы петербургского комитета по образованию.
На больничном также находятся 762 сотрудника школы, что составляет 2,3% от их общего числа. Количество заболевших по сравнению с началом недели снизилось на 380 человек.
Из-за коронавируса или ОРВИ на карантин закрыты 2 группы в 2 детских садах, а на дистанционном обучении находятся 22 класса в 5 школах. Это всего 0,1% от общего числа классов в городе.
"Смешанный" формат обучения избрали 7725 человек.
Ранее Рособрнадзор прокомментировал сообщения о возможной отмене ОГЭ.
Фото: pixabay.com
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