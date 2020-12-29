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В Петербурге болеют всего 0,2% школьников
Сегодня, 12:40
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В Петербурге болеют всего 0,2% школьников

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Количество заболевших учителей и учеников продолжает снижаться.

На 14 января по болезни в школах отсутствуют 977 детей. Это более чем на 1500 детей меньше, чем в понедельник 11 января. Об этом Piter.TV узнал от пресс-службы петербургского комитета по образованию.

На больничном также находятся 762 сотрудника школы, что составляет 2,3% от их общего числа. Количество заболевших по сравнению с началом недели снизилось на 380 человек.

Из-за коронавируса или ОРВИ на карантин закрыты 2 группы в 2 детских садах, а на дистанционном обучении находятся 22 класса в 5 школах. Это всего 0,1% от общего числа классов в городе.

"Смешанный" формат обучения избрали 7725 человек. 

Ранее Рособрнадзор прокомментировал сообщения о возможной отмене ОГЭ. 

Фото: pixabay.com

Теги: дистанционное обучение, карантин, школьники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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