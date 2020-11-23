Актриса из сериала "Воронины" Екатерина Волкова назвала гонорары актеров

Актриса Екатерина Волкова, известная по сериалу "Воронины", рассказала в Instagram о зарплатах актеров театра и кино.
По ее словам, артист, служащий в труппе театра, в среднем, получает 25-30 тысяч рублей. При это актеры, участвующие в антрепризе, имеют не заработную плату — ему платят за выход на сцену. Антрепризой называют представления, в которых участвуют актеры из разных театров. За один спектакль неузнаваемый актер получит 5-12 тысяч, его узнаваемый коллега 25-50 тысяч. Из-за ограничений по количеству зрителей в зале, актеры получали только 25% от указанных выше сумм.
В кино оплачивается каждая съемочная смена, поэтому актеры ликуют, если их утверждают в многосерийные проекты.
Екатерина Волкова, актриса
Начинающий актер за один съемочный день получит 3-7 тысяч рублей, узнаваемый – 15-25 тысяч рублей, звезда – 50-100 тысяч, мега-звезда – 150-250 тысяч рублей.
Ранее актер сериала "Воронины" пожаловался на безденежье после смерти Бориса Клюева.
Фото: Instagram/ @volkovihome
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