Актер сериала "Воронины" пожаловался на безденежье после смерти Бориса Клюева

Дронов не служит в академическом театре, и все его постановки являются коммерческим проектом.

Исполнитель одной из главных ролей в сериале "Воронины" Георгий Дронов пожаловался на непростое финансовое положение после смерти Бориса Клюева. Об этом он рассказал в эфире телеканала "НТВ".

Как рассказал Дронов, его основным источником дохода были съемки в "Ворониных". После смерти народного артиста Бориса Клюева проект был приостановлен, а из-за пандемии в бюджете семьи Дронова образовалась брешь.

Дронов не служит в академическом театре, и все его постановки являются коммерческим проектом. Также он является единственным кормильцем в семье. У Дронова есть кредиты в нескольких банках и только одна коммерческая организация согласилась заморозить долг на полгода.

Ранее гендиректор "СТС" рассказал о судьбе "Ворониных" после смерти Клюева.

Фото: Instagram / volkovihome