Гендиректор "СТС" рассказал о судьбе "Ворониных" после смерти Клюева

В планах канала было снять еще как минимум два сезона.

Генеральный директор "СТС Медиа" Вячеслав Муругов в беседе с 5-tv.ru рассказал, что будет с сериалом "Воронины" после смерти исполнителя одной из главных ролей, народного артиста РФ Бориса Клюева.

По словам Муругова, "Воронины" долгое время были брендообразующим проектом холдинга, поэтому закрывать сериал не собирались. В планах у руководства канала было выпустить еще как минимум два сезона. Как оказалось, важные переговоры по продлению контрактов шли именно в тот день, когда стало известно о смерти Клюева – 1 сентября. Сегодня никто из штата и думать не может о делах.

Муругов выразил соболезнования родным и близким актера и заявил, что команда сериала скорбит вместе с ними. "За эти годы мы поняли, что стали семьей. Для нас это большая утрата", - отметил гендиректор СТС.

Что будет дальше с "Ворониными", Муругов сказать пока не может. Над судьбой сериала будут думать потом. "Сейчас главный вопрос — как-то мысленно и физически помочь родным, близким, быть в эти минуты рядом", - пояснил собеседник 5-tv.ru.

Известный актер, исполнитель роли Николая Петровича Борис Клюев ушел из жизни 1 сентября в возрасте 76 лет. Прощание с артистом состоится 4 сентября в здании Малого театра. После этого Клюева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

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Фото: Instagram / volkovihome