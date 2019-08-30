Рошфор, Майкрофт Холмс, Николай Петрович: умер актер Борис Клюев

Народный артист России, один из ведущих актеров Малого театра Борис Клюев скончался 1 сентября в Москве после тяжелой болезни на 77-м году жизни. Piter.TV вспоминает самые выдающиеся роли, детали биографии Бориса Клюева.

Детство и юность Бориса Клюева

Борис Клюев родился в Москве в июле 1944 года. Отца он помнит совсем смутно, так как тот умер скоропостижно в 36 лет от сердечной недостаточности, Борису тогда только исполнилось 4 года. В школе ребенок не особо блистал успехами, но он был послушным ребенком. При этом уже позже он все-таки стал школьной знаменитостью, сыграв в спектакле "Чертова мельница". Свою роль он сыграл блистательно.

Именно поэтому после школы Борис Клюев решил поступать в театральный вуз, он выбрал Щукинское училище. Он успешно сдал экзамены, но принять его отказались, так как впереди предстояла 3-летяя служба в армии. Тогда Борис отнес документы в "Щепку", но в армии он все равно отслужил.

Театр

Карьера Бориса Клюева начала с эпизодических ролей в Малом театре. Его первые спектакли – "Ярмарка тщеславия", "Власть тьмы" и "Стакан воды". Свою первую значительную роль он получил в постановке "Так и будет", где он сыграл Сергея Синицына. Затем на протяжении 40 лет он сыграл десятки разных ролей. "Гроза", "Царь Иоанн Грозный", "Король Лир", "Волки и овцы" — в этих постановках театралы наблюдали игру талантливого артиста.

В последнее время Борис Клюев был занят в спектаклях "На всякого мудреца довольно простоты" и "Последняя жертва" Александра Островского, "Пиковая дама" Александра Пушкина, "Как обмануть государство" Луи Вернея и Жоржа Берра, "Маскарад" Михаила Лермонтова, "Визит старой дамы" Фридриха Дюрренматта, "Перед заходом солнца" Герхарта Гауптмана.

Также Клюев являлся профессором, он руководил кафедрой актерского мастерства в "Щепке". Он воспитал плеяду актеров, таких как Егор Бероев, Владимир Жеребцов, Елена Великанова, Алла Юганова и Кристина Асмус.

Фильмы с Борисом Клюевым

Кинематографическая биография Бориса Клюева стартовала в студенчестве. Впервые актер появился в кино в 1968 году: в фильме "Каратель" он сыграл постового патрульного. Уже через 2 года в фильме "Крушение империи" он сыграл министра Временного правительства Шульгина. Но настоящая популярность к нему пришла в 1979 году, когда на экраны вышел 3-серийный фильм "Д"Артаньян и три мушкетера". Сценический образ своего героя Борис Владимирович придумал сам. Он настоял на том, чтобы у графа Рошфора была не борода, а только ее подобие в виде аккуратного аристократичного клинышка.

Следующая его популярная роль — Майкрофт Холмс, брат Шерлока, в нашумевшем фильме Игоря Масленникова "Шерлок Холмс и доктор Ватсон", вышедшем в 1980 году. В 1990-х Борис Клюев снялся в картинах "Королева Марго", "Графиня де Монсоро", "Царская охота" и "Гений".

И уже в XXI веке актер снялся во множестве известных и рейтинговых сериалов, таких как "Каменская", "Простые истины", "Бешеная" и "Сердцеедки". В 2013 году Борис Клюев присоединился к коллективу популярного детективного сериала "Улицы разбитых фонарей".

Николай Петрович из "Ворониных"

Молодым зрителям Борис Клюев больше всего полюбился в роли обаятельного главы семейства Николая Петровича Воронина в комедийном ситкоме "Воронины", вышедшем в ноябре 2009 года. Это одна из по-настоящему народных ролей Бориса Клюева. Ей актер отдал 10 лет, съемки велись с 2009 по 2019 год. И хоть сам Борис Клюев слишком серьезно к этой работе никогда не относился, зритель очень полюбил вечно недовольного и насмешливого токаря-пенсионера. Из типичного персонажа ситкома актеру удалось сделать самобытного героя, фразы которого зрители разобрали на цитаты. За исполнение главной роли артист удостоился в 2011-м премии "ТЭФИ".

Слова соболезнования на своих личных страницах Instagram уже выразили его коллеги по сериалу Екатерина Волкова (Вера Воронина) и Мария Ильюхина (Маша Воронина).

Личная жизнь Бориса Клюева

Личная жизнь Бориса Клюева была максимально закрыта от любопытных глаз. Известно, что у Бориса Владимировича было 3 брака, однако, о первых двух женах нет никакой информации. У него был сын Алексей от первого брака, который умер в 23 года, как говорили, от сердечной недостаточности. В передаче "Судьба человека" Борис Клюев заявил, что не верит в этот диагноз, так как его сын был "здоровым человеком". С сыном у него не было близких отношений, так как после расставания его первая супруга не захотела, чтобы актер общался с ребенком. Сам Борис рассказал, что после смерти сына он больше не захотел иметь детей. С 1975 года актер состоял в браке с Викторией Клюевой. Известно, что жена не имеет отношения к актерской профессии.

Любимое занятие артиста – отдых на собственной даче в подмосковном Звенигороде. А еще Борис Владимирович любил спорт, он был президентом футбольной команды Малого театра.

Болезнь Бориса Клюева

В 2018 году в СМИ появилась информация о том, что Борис Клюев болен онкологией. Сам актер никаких комментариев на этот счет не давал. Он продолжал сниматься в кино и играть в театре. На экраны вышла историческая драма "Годунов", в которой артист исполнил серьезную роль митрополита Дионисия. Свое 75-летие он встретил на площадке ситкома о Ворониных.

В 2019 году Борис Клюев в передаче "Судьба человека" официально подтвердил, что у него рак легких. Он рассказал, что заболевание не мешало ему заниматься любимым делом, и что он будет лечиться, пока в этом будет смысл.

Борис Клюев – народный артист РФ (2002). Награжден орденами Дружбы (1999), Почета (2008), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2019). В 2015 году был отмечен почетной грамотой президента РФ. Лауреат премии "Звезда театрала" за исполнение роли Людовика Великого в спектакле "Мольер" ("Кабала святош").

Фото: Facebook/ Наталья Денисова; кадры из фильмов "Д"Артаньян и три мушкетера", "Шерлок Холмс и доктор Ватсон"; Instagram/ volkovihome; Instagram/ maria_iliukhina; ВК/ Малый театр России