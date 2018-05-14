Народный артист России Борис Клюев скончался

Борису Клюеву было 76 лет.

Вечером во вторник, 1 сентября, стало известно, что скончался советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Борис Клюев. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.

Директор театра сообщила, что Борис Клюев был тяжело болен: ему диагностировали онкологическое заболевание. О диагнозе было известно в 2018 году, однако артист продолжал работать.

Сообщается, что прощальная церемония пройдет в Малом театре, дата неизвестна.

Борис Клюев был одним из ведущих актеров Государственного академического Малого театра, художественным руководителем двух курсов ВТУ им. М. С. Щепкина, заведующим кафедрой мастерства актера, членом Правления Гильдии актеров кино России. На счету артиста более 70 ролей.

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Фото: "Кинопоиск"