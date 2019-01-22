Сергей Вязовский скончался в 47 лет.

Умер бывший солист группы "Фристайл" Сергей Вязовский. Об этом на Facebook-аккаунте сообщила супруга артиста Ирина. Она рассказала, что ее муж погиб в 47 лет.

Ирина Вязовская напомнила, что в 2015 году Сергей перенес коронарную смерть. Артиста удалось реанимировать, но клетки пациента оказались разрушены.

Пять лет Сергей провел в клинике, в вегетативном состоянии сообщение супруги Ирины

Информационный портал Starhit рассказал, что Сергей Вязовский выступал с группой "Фристайл" в начале 2000-х. Позже стал выступать в дуэте Kristallin вместе с супругой.



