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Умер бывший солист группы "Фристайл"
Сегодня, 12:52
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lesjasap

Умер бывший солист группы "Фристайл"

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Сергей Вязовский скончался в 47 лет.

Умер бывший солист группы "Фристайл" Сергей Вязовский. Об этом на Facebook-аккаунте сообщила супруга артиста Ирина. Она рассказала, что ее муж погиб в 47 лет. 

Ирина Вязовская напомнила, что в 2015 году Сергей перенес коронарную смерть. Артиста удалось реанимировать, но клетки пациента оказались разрушены. 

Пять лет Сергей провел в клинике, в вегетативном состоянии

сообщение супруги Ирины

Информационный портал Starhit рассказал, что Сергей Вязовский выступал с группой "Фристайл" в начале 2000-х. Позже стал выступать в дуэте Kristallin вместе с супругой.


 

Теги: сергей вязовский, фристайл
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Музыка,

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