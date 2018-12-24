Прощание с актером Борисом Клюевым завершилось в Малом театре в Москве

Поток людей на протяжении полутора часов шел проводить актера в последний путь.

Церемония прощания с народным артистом России Борисом Клюевым завершилась в пятницу, 4 сентября, в государственном академическом Малом театре в Москве. Проститься с актёром пришли сотни человек.

Задолго до начала церемонии прощания у театра образовалась длинная очередь поклонников артиста. Поток людей на протяжении полутора часов шел проводить актера в последний путь. Попрощаться с коллегой пришли народный артист России Александр Клюквин, заслуженная артистка РФ Людмила Поргина, народная артистка России Людмила Титова, народный артист России Александр Вершинин. Соболезнования родственникам Бориса Клюева направили президент РФ Владимир Путин, мэр столицы Сергей Собянин.

Актер Борис Клюев умер 1 сентября в возрасте 76 лет. Последнее время он боролся с онкологическим заболеванием.

Фото: ВК/ Малый театр России