Худрук Малого театра Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом

Соломин переносит новую коронавирусную инфекцию не в тяжёлой форме.

Худрук Малого театра, народный артист СССР Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на директора театра Тамару Михайлову.

По её словам, Соломин переносит новую коронавирусную инфекцию не в тяжёлой форме.

Детали его состояния не раскрывают. Соломин руководит Малым театром с 1988 года. В том же году он получил звание народного артиста Советского союза.

Ранее мы писали, что число госпитализаций COVID-пациентов в Петербурге за неделю снизилось на 30%.

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