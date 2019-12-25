Худрук Малого театра Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом

Худрук Малого театра, народный артист СССР Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на директора театра Тамару Михайлову.
По её словам, Соломин переносит новую коронавирусную инфекцию не в тяжёлой форме.
Детали его состояния не раскрывают. Соломин руководит Малым театром с 1988 года. В том же году он получил звание народного артиста Советского союза.
Ранее мы писали, что число госпитализаций COVID-пациентов в Петербурге за неделю снизилось на 30%.
Фото: pixabay.com
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