  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Худрук Малого театра Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом
Сегодня, 11:30
111
matveyvn

Худрук Малого театра Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом

0 0

Соломин переносит новую коронавирусную инфекцию не в тяжёлой форме.

Худрук Малого театра, народный артист СССР Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на директора театра Тамару Михайлову.

По её словам, Соломин переносит новую коронавирусную инфекцию не в тяжёлой форме.

Детали его состояния не раскрывают. Соломин руководит Малым театром с 1988 года. В том же году он получил звание народного артиста Советского союза.

Ранее мы писали, что число госпитализаций COVID-пациентов в Петербурге за неделю снизилось на 30%.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, малый театр, юрий соломин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии