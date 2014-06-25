Число госпитализаций COVID-пациентов в Петербурге за неделю снизилось на 30%

В городе свободны около 40% коронавирусных коек.

Суточная госпитализация взрослых снизилась на 30% по сравнению с прошлой неделей. В Межведомственном координационном совете по противодействию распространению COVID-19 считают, что наиболее эффективной противоэпидемической мерой является вакцинация.

Количество больных за сутки, обратившихся за медицинской помощью, осталось практически на том же уровне, что и 4 февраля. Количество выздоровевших за сутки выросло на 5%. Количество больных коронавирусом под амбулаторным наблюдением снизилось на 12,5%, а в стационаре — 5,5%.

На данный момент в Петербурге прошли вакцинацию 135 606 человек, из них 29 481 — уже сделали вторую инъекцию. Напомним, для выработки длительного иммунитета требуется сделать две прививки интервалом в три недели.

С сегодняшнего дня, 12 февраля, Смольный отменяет часть коронавирусных ограничений.

Фото: Piter.TV