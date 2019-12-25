Смольный отменяет часть коронавирусных ограничений с 12 февраля

Открываются фуд-корты и фуд-плейсы с обслуживанием не более 50% столов.

В пятницу, 12 февраля, Смольный отменяет часть ограничений, сообщили на сайте администрации города. Соответствующее постановление подписал глава Петербурга Александр Беглов. В новом постановлении ограничения снимают сразу с нескольких сфер: Открываются фуд-корты, фуд-плесы (обслуживание 50% столов);

Заполняемость кинотеатров, цирка, театров и концертных залов увеличили до 75%;

На церемонию в ЗАГС будут пускать до 30 человек;

Число экскурсионных групп в музеях и на выставках увеличат до 20 посетителей;

На открытых ледовых катках возможно нахождение одного человека на 8 кв.м.;

На спортивные мероприятия будут допускать до 75% зрителей (не более 25 тысяч человек);

Разрешается доступ в детские игровые комнаты, развлекательные центры, за исключением кабаре и ночных клубов;

Открываются аттракционы, расположенные внутри зданий (заполняемость не более 50%). Ранее мы писали, что переболевших коронавирусом петербуржцев отправят в санатории. Фото: Piter.TV