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Смольный отменяет часть коронавирусных ограничений с 12 февраля
Сегодня, 21:31
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smirenny

Смольный отменяет часть коронавирусных ограничений с 12 февраля

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Открываются фуд-корты и фуд-плейсы с обслуживанием не более 50% столов.

В пятницу, 12 февраля, Смольный отменяет часть ограничений, сообщили на сайте администрации города. Соответствующее постановление подписал глава Петербурга Александр Беглов. 

В новом постановлении ограничения снимают сразу с нескольких сфер:

  • Открываются фуд-корты, фуд-плесы (обслуживание 50% столов);
  • Заполняемость кинотеатров, цирка, театров и концертных залов увеличили до 75%;
  • На церемонию в ЗАГС будут пускать до 30 человек;
  • Число экскурсионных групп в музеях и на выставках увеличат до 20 посетителей;
  • На открытых ледовых катках возможно нахождение одного человека на 8 кв.м.;
  • На спортивные мероприятия будут допускать до 75% зрителей (не более 25 тысяч человек);
  • Разрешается доступ в детские игровые комнаты, развлекательные центры, за исключением кабаре и ночных клубов;
  • Открываются аттракционы, расположенные внутри зданий (заполняемость не более 50%). 

Ранее мы писали, что переболевших коронавирусом петербуржцев отправят в санатории.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, коронавирусные ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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