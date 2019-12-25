Смольный отменяет часть коронавирусных ограничений с 12 февраля

В пятницу, 12 февраля, Смольный отменяет часть ограничений, сообщили на сайте администрации города. Соответствующее постановление подписал глава Петербурга Александр Беглов.
В новом постановлении ограничения снимают сразу с нескольких сфер:
- Открываются фуд-корты, фуд-плесы (обслуживание 50% столов);
- Заполняемость кинотеатров, цирка, театров и концертных залов увеличили до 75%;
- На церемонию в ЗАГС будут пускать до 30 человек;
- Число экскурсионных групп в музеях и на выставках увеличат до 20 посетителей;
- На открытых ледовых катках возможно нахождение одного человека на 8 кв.м.;
- На спортивные мероприятия будут допускать до 75% зрителей (не более 25 тысяч человек);
- Разрешается доступ в детские игровые комнаты, развлекательные центры, за исключением кабаре и ночных клубов;
- Открываются аттракционы, расположенные внутри зданий (заполняемость не более 50%).
Ранее мы писали, что переболевших коронавирусом петербуржцев отправят в санатории.
Фото: Piter.TV
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