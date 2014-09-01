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Переболевших коронавирусом петербуржцев отправят в санатории
Сегодня, 21:11
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smirenny

Переболевших коронавирусом петербуржцев отправят в санатории

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В Смольном заявили, что в реабилитации нуждаются около 4,5 тысячи петербуржцев.

В среду, 10 февраля, заместитель председателя комитета по здравоохранению города Андрей Сарана в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал о реабилитации петербуржцев после коронавируса. 

Сарана заявил, что получить путевку в санаторий можно бесплатно по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).  Для этого нужно, чтобы в санаторий перевели либо прямо со стационара, либо после выписки необходимо направиться к терапевту: если врач зафиксирует нарушения функционирования легочной ткани, то выпишет направление. Кроме того, Смольный соберет отборочную комиссию, которая будет решать, насколько срочно нужно брать пациента и на какой период.

По словам чиновника, в реабилитации нуждаются около 4,5 тысячи петербуржцев после выздоровления от тяжёлой формы коронавируса.

Ранее мы писали, что врачи рассказали о новом осложнении, которое вызывает коронавирус.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, реабилитация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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