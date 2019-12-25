Врачи рассказали о новом осложнении, которое вызывает коронавирус

Вирус может утяжелить течение туберкулеза.

В среду, 10 февраля, доктор медицинских наук, специалист по инфекционным заболеваниям и соавтор рекомендаций Минздрава по лечению коронавируса Всеволод Цинзерлинг рассказал о новом выявленном осложнении, которое может возникнуть из-за заболевания коронавирусом.

Без должного лечения болезнь может привести к очень тяжелым последствиям приводит слова ученого "Комсомольская правда Санкт-Петербург".

Цинзерлинг отметил, что новый вирус может спровоцировать туберкулез. В случае, если не будет обеспечено должное лечение, пациент может даже умереть.

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Фото: Piter.TV