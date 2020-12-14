Врачи НМИЦ онкологии им. Петрова удалили курганской школьнице крупную опухоль в легком

Злокачественное новообразование не поддавалось химиотерапии и "съела" одно из легких.

Врачи НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова провели сложнейшую операцию 13-летней девочке: в одном из легких школьницы находилась злокачественная опухоль размером с теннисный мяч. Как рассказали в пресс-службе НМИЦ, опухоль пронизывала все легкое, отодвигало пищевод и левую легочную артерию.

Злокачественное новообразование у Лили из Кургана признали редким, практически не встречающимся у детей: на весь мир лишь 12 взрослых и 3 ребенка страдали тем же. Ухудшение состояния девочки началось с недомогания в августе прошлого года, которое врачи приняли за простуду, затем пневмонию и туберкулез. В сентябре Лиля поступила на лечение в детское онкологическое отделение в НМИЦ, прошла четыре курса химиотерапии, но опухоль оказалась агрессивной. В январе 2021 года девочке сделали вынужденную шестичасовую операцию, в ходе которого правое легкое, съеденное опухолью, полностью удалили.

Сейчас Лиля восстанавливается, занимается рукоделием и проходит таргетную терапию.

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Фото: НМИЦ онкологии имени Петрова