  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стали известны дата и место похорон Бориса Клюева
Сегодня, 13:33
41
lesjasap

Стали известны дата и место похорон Бориса Клюева

0 0

Прощение с артистом состоится 4 сентября в Малом театре.

Стали известны дата и место похорон народного артиста Бориса Клюева. По сообщению от директора Малого театра Тамары Михайловой, прощание с актером состоится 4 сентября в здании театра. После этого Клюева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Напомним, что Борис Клюев скончался на 77-м году жизни после продолжительной болезни. В 2019 году артист признался, что страдает от онкологического заболевания. Однако он продолжил играть в театре и сниматься в кино. На счету артиста более сотни киноработ. Он известен по роли графа Рошфора в картине ДʼАртаньян и три мушкетера", Майкрофта Холмса в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и Николая Воронина в сериале "Воронины".

Рошфор, Майкрофт Холмс, Николай Петрович: умер актер Борис Клюев.

Теги: борис клюев, москва, похороны, прощание, троекуровское кладбище
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии