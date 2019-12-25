Стали известны дата и место похорон Бориса Клюева

Прощение с артистом состоится 4 сентября в Малом театре.

Стали известны дата и место похорон народного артиста Бориса Клюева. По сообщению от директора Малого театра Тамары Михайловой, прощание с актером состоится 4 сентября в здании театра. После этого Клюева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Напомним, что Борис Клюев скончался на 77-м году жизни после продолжительной болезни. В 2019 году артист признался, что страдает от онкологического заболевания. Однако он продолжил играть в театре и сниматься в кино. На счету артиста более сотни киноработ. Он известен по роли графа Рошфора в картине ДʼАртаньян и три мушкетера", Майкрофта Холмса в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и Николая Воронина в сериале "Воронины".

Рошфор, Майкрофт Холмс, Николай Петрович: умер актер Борис Клюев.