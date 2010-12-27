Борис Клюев борется с раком легких

Несмотря на болезнь, звезда сериала "Воронины" продолжает играть в театре.

У народного артиста России Бориса Клюева диагностировали рак легких. Об этом сообщил журналистам режиссер Государственного академического малого театра, в котором играет артист, Владимир Бейлис. При этом он не уточнил, когда был поставлен диагноз, и в каком состоянии сейчас находится Клюев.

Делаются процедуры, все делается для того, чтобы это было исправлено. Владимир Бейлис

Режиссер отметил, что, несмотря на болезнь, в настоящее время актер продолжает играть в театре.

Ранее СМИ уже сообщали, у Бориса Клюева есть проблемы со здоровье. Однако сам артист опроверг эту информацию и сообщил, что с ним все в порядке.

Фото: ВКонтакте / "Воронины" на СТС