Актер сериала "Воронины" рассказал о своем состоянии здоровья

Борис Клюев, наиболее известный по роли Николая Петровича в сериале "Воронины", опроверг слухи о тяжелом заболевании.

Актер сериала "Воронина" рассказал журналистам о своем состоянии здоровья. Борис Клюев опроверг слухи о том, что он серьезно болен. Ранее СМИ ему приписывали тяжелое заболевание легких. Об этом сообщает РБК.

Что-то меня с утра сегодня все достали. Нет, все нормально. Борис Клюев

Напомним, сегодня днем ТАСС опубликовал материал, в котором говорилось, что Борису Клюеву диагностировали тяжелое заболевание легких. Артист якобы утверждал ,что он плохо себя чувствует, однако от госпитализации отказывается.

Это проблемы с легкими, все серьезно. Сейчас я нахожусь дома, в больницу я не ложился. Борис Клюев

Народный артист России Борис Клюев наиболее известный по роли Николая Петровича в сериале "Воронины", родился 13 июля 1944 года. С 1969 года актер работает в Малом театре. В его багаже множество ролей. Самые яркие из них в фильмах "Д"Артаньян и три мушкетера", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и других.

Ранее мы писали, что российский сериал "Воронины" попал в Книгу Рекордов Гиннесса.

Фото: Instagram / Екатерина Волкова, voroniny_official