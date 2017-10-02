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Российский сериал "Воронины" попал в Книгу Рекордов Гиннесса

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"Воронины" стали самой долгой комедией на телевидении по адаптированному сценарию.

Сериал российского производства “Воронины” попал в знаменитую “Книгу рекордов Гиннесса”. Он признан самым долгим адаптированным телесериалом в мире. 
 
В настоящее время уже снято 20 сезонов. Общее количество серий достигает 455 выпусков. Сериал идет с 2009 года. В нем приняли участие приглашенные звезды: спортсмены, музыканты, актеры и другие известные личности в нашей стране. Производством ситкома занимается Good Story Media, а сами “Воронины” выходят на канале “СТС”.
 
Отметим, что прототипом стал американский сериал “Все любят Реймонда”. Начиная с 11 сезона “Воронины” создается по оригинальному сценарию.
 
Видео: YouTube/ Алла Коган
Теги: воронины , книга рекордов гиннесса , сериал , стс
Категории: Мировые новости

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