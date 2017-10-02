Российский сериал "Воронины" попал в Книгу Рекордов Гиннесса

"Воронины" стали самой долгой комедией на телевидении по адаптированному сценарию.

Сериал российского производства “Воронины” попал в знаменитую “Книгу рекордов Гиннесса”. Он признан самым долгим адаптированным телесериалом в мире.

В настоящее время уже снято 20 сезонов. Общее количество серий достигает 455 выпусков. Сериал идет с 2009 года. В нем приняли участие приглашенные звезды: спортсмены, музыканты, актеры и другие известные личности в нашей стране. Производством ситкома занимается Good Story Media, а сами “Воронины” выходят на канале “СТС”.

Отметим, что прототипом стал американский сериал “Все любят Реймонда”. Начиная с 11 сезона “Воронины” создается по оригинальному сценарию.

Видео: YouTube/ Алла Коган