В ГД внесли проект о блокировке материалов с нецензурной бранью

Андрей Свинцов объяснил важность проекта для информационной безопасности страны.

В Государственную думу внесен законопроект, которым предлагается блокировать информационные материалы на цифровых платформах и в социальных сетях, которые содержат в себе нецензурную брань. Соответствующий документ доступен в электронной базе нижней палаты парламента. Автором законодательной инициативы выступил заместитель председателя профильного комитета по информационной политике Андрей Свинцов. В тексте говорится о том, что в случае принятия закона авторы контента, содержащего нецензурную брань, перед размещением на цифровых платформах и в социальных сетях должны будут применять аналогичные меры по ее устранению или маскировке. В частности, речь идет о перемонтаже или применении звукового сигнала. Это необходимо для того, чтобы избежать блокировку контента по решению органов прокуратуры России.

В настоящий момент, контент, содержащий нецензурную брань, не подвергается блокировке. Законопроект подразумевает необходимость блокировки такого контента. пояснительная записка

В ГД внесут законопроект о снижении возраста для вступления в партии до 16 лет.

Фото: Piter.tv