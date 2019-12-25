Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов пожелал Маниже провала на "Евровидении-2021". Такое заявление он сделал в интервью "Вечерней Москве".
Что касается Манижи, я не желаю ей успеха. Я считаю, что она не должна пройти даже в финал.
Отметил Соседов
Он назвал песню Манижи для "Евровидения" Russian Woman "позорной и постыдной". По мнению Соседова, это даже не песня, а "просто хулиганство".
Нет номера у нее как такового, есть просто хулиганские выкрики, пения и музыки там нет. Я очень желаю ей провала, это должен быть провал Первого канала.
Заявил критик
При этом Соседов подчеркнул, что не против Манижи "как таковой". Он назвал ее хорошей исполнительницей, которая оказалась марионеткой в чужих руках.
"Евровидение" официально стартовало в Роттердаме 16 мая. 18 мая прошел первый полуфинал, в котором выступила Манижа. Певица прошла в финал. Он состоится 22 мая.
Ранее букмекеры выбрали нового вероятного победителя "Евровидения-2021".
Фото: Facebook / Сергей Соседов
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