Он заявил, что у нее "позорная и постыдная" песня.

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов пожелал Маниже провала на "Евровидении-2021". Такое заявление он сделал в интервью "Вечерней Москве".

Что касается Манижи, я не желаю ей успеха. Я считаю, что она не должна пройти даже в финал. Отметил Соседов

Он назвал песню Манижи для "Евровидения" Russian Woman "позорной и постыдной". По мнению Соседова, это даже не песня, а "просто хулиганство".

Нет номера у нее как такового, есть просто хулиганские выкрики, пения и музыки там нет. Я очень желаю ей провала, это должен быть провал Первого канала. Заявил критик

При этом Соседов подчеркнул, что не против Манижи "как таковой". Он назвал ее хорошей исполнительницей, которая оказалась марионеткой в чужих руках.

"Евровидение" официально стартовало в Роттердаме 16 мая. 18 мая прошел первый полуфинал, в котором выступила Манижа. Певица прошла в финал. Он состоится 22 мая.

Ранее букмекеры выбрали нового вероятного победителя "Евровидения-2021".

Фото: Facebook / Сергей Соседов