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Букмекеры выбрали нового вероятного победителя "Евровидения-2021"
Сегодня, 10:27
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Alena_Zinovieva

Букмекеры выбрали нового вероятного победителя "Евровидения-2021"

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Манижа в этом списке оказалась на 11 строчке.

Букмекеры определили нового вероятного победителя международного песенного конкурса "Евровидение-2021". Лидером названа Италия, которую представляет группа Måneskin с песней Zitti e buoni. Об этом сообщается на сайте EuroINvision.

На втором месте, по мнению букмекером, окажется певица из Франции Барбара Прави, которая исполнит композицию под названием Voilà. Тройку лидеров замкнула Мальта, чья исполнительница Дестини Чукуньере представит песню Je me cassе.

При этом певица Манижа, представляющая Россию на конкурсе в этом году, оказалась лишь на 11 строчке рейтинга букмекеров.

В апреле победу отдавали певице из Мальты. На втором месте был швейцарский музыкант Джон Мухарремай (Gjon"s Tears), на третьем была французская исполнительница Барбара Прави. Италия и Болгария вошли в первую пятерку лидеров.

Ранее мы писали, что Манижа прошла в финал "Евровидения".

Фото: Instagram / manizha

Теги: букмекеры, евровидение, манижа
Категории: Музыка, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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