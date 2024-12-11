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Госдума приняла закон о повышении штрафов за продажу вейпов детям
Сегодня, 13:49
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Госдума приняла закон о повышении штрафов за продажу вейпов детям

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За продажу вейпов несовершеннолетним владельцы магазинов будут оштрафованы на сумму до 2 млн рублей.

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о повышении штрафов за продажу вейпов детям. Законопроект был внесен группой депутатов всех фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Согласно новому закону за продажу вейпов, сигарет и кальянов несовершеннолетним владельцы магазинов будут оштрафованы на сумму до 2 млн рублей. Кроме того, владельцев вейпшопов может ждать уголовная ответственность. Также по новому закону за продажу нюхательного и жевательного табака детям полагается штраф на сумму до 1,5 млн рублей.

Ранее Госдума приняла закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции.

Фото: Piter.tv

Теги: госдума россии, дети, закон, повышение штрафов, продажа вейпов
Категории: Лента новостей, Новости России,

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