Госдума приняла закон о повышении штрафов за продажу вейпов детям

За продажу вейпов несовершеннолетним владельцы магазинов будут оштрафованы на сумму до 2 млн рублей.

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о повышении штрафов за продажу вейпов детям. Законопроект был внесен группой депутатов всех фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Согласно новому закону за продажу вейпов, сигарет и кальянов несовершеннолетним владельцы магазинов будут оштрафованы на сумму до 2 млн рублей. Кроме того, владельцев вейпшопов может ждать уголовная ответственность. Также по новому закону за продажу нюхательного и жевательного табака детям полагается штраф на сумму до 1,5 млн рублей.

Ранее Госдума приняла закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции.

Фото: Piter.tv