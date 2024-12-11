Госдума приняла закон о повышении штрафов за продажу вейпов детям

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о повышении штрафов за продажу вейпов детям. Законопроект был внесен группой депутатов всех фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
Согласно новому закону за продажу вейпов, сигарет и кальянов несовершеннолетним владельцы магазинов будут оштрафованы на сумму до 2 млн рублей. Кроме того, владельцев вейпшопов может ждать уголовная ответственность. Также по новому закону за продажу нюхательного и жевательного табака детям полагается штраф на сумму до 1,5 млн рублей.
Ранее Госдума приняла закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции.
Фото: Piter.tv
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